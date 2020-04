Vertrag verlängert : Luzalunga will sich bei SFB entwickeln

Auch mit zwei Spielern von Ratingen 04/19 nimmt Baumbergs Melva Luzalunga es gerne auf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Melva Luzalunga hat seinen Kontrakt beim Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg um eine weitere Saison verlängert. Der 20-Jährige will zeigen, was er noch so drauf hat. Sein Trainer Salah El Halimi freut sich darüber und sieht den Ex-Düsseldorfer als ein Beispiel für den Umbruch in der Mannschaft.

Auch Melva Luzalunga hat seinen Vertrag bei den Sportfreunden Baumberg verlängert. Der 20-Jährige, der vor der Saison aus der U19 von Bundesligist Fortuna Düsseldorf zum Fußball-Oberligisten gekommen war, hatte sich schnell einen Wadenbeinbruch zugezogen, dann nach seinem Comeback aber mit drei Toren in zwölf Spielen überzeugt. „Ich wurde hier sehr herzlich aufgenommen und habe mich sofort sehr wohlgefühlt. Wir haben bis zur Unterbrechung durch das Coronavirus eine ordentliche Saison gespielt, und die Chemie in der Mannschaft ist absolut top“, sagt Luzalunga, der ergänzt: „Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche Saison in Baumberg, und ich will als junger Spieler gerne zeigen, was ich noch alles draufhabe.“

Das hört Trainer Salah El Halimi gern und betont: „Melva hat gezeigt das man sich durchsetzen kann, wenn man aus der Jugend kommt. Noch fehlt ihm zwar ein wenig die Ruhe vor dem Tor, unsere Erwartungen hat er trotzdem erfüllt. Dennoch wird er Geduld brauchen, weil er noch einiges lernen muss. Wenn er sich die Zeit nimmt, wird er hier bei uns weiterkommen, von seinen erfahrenen Mitspielern profitieren und sich weiterentwickeln. Darauf freuen wir uns.“ El Halimi ergänzt: „Melva ist ein feiner Junge mit einem sehr guten Charakter, und er ist eines der Beispiele, dass wir verstärkt auf die Jugend setzen und einen Umbruch einleiten, zusammen mit Ben Harneid, Dominik Cikac und Tim Scharpel.“

(ame)