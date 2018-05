Lokalsport : Meister HSV leistet sich diesmal zu viele Fehler

Langenfeld Der als Meister und Aufsteiger zur Bezirksliga feststehende HSV Langenfeld musste am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Solingen beim Achten OFC Solingen eine 2:4 (2:2)-Niederlage hinnehmen. Trainer Daniel Gerhardt sah es relativ gelassen: "Die Spielzeit war kräftezehrend und die Mannschaft hat trotz der Hitze ihr Bestes gegeben. Wir haben in den entscheidenden Situationen zu fahrlässig agiert, so dass der Sieg der Gastgeber in Ordnung geht."

Bereits in der neunten Minute nutzten die Hausherren einen Fehler des HSV im Aufbau zum 1:0, bevor Demetrio Scelta (38.) und Alessandro Petri (40.) innerhalb von 120 Sekunden für die 2:1-Führung der Gäste sorgten. Kurz vor der Pause gelang den Solingern das 2:2 (44.) und nach dem Wechsel nutzten sie zwei Unachtsamkeiten der Langenfelder Defensive - 3:2 (52.), 4:2 (78.). Die folgende Schlussoffensive des Spitzenreiters blieb ohne Erfolg.

HSV Langenfeld: D. Nellen, Florian Neß, J. Weidenmüller, Kayi (75. Benecke), Zündorf, Albanese (67. Schnadt), Grillo, Petri, Brause, Topcu (86. Piatkowski), Scelta.

(ts-)