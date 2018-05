Lokalsport: Meister behält weiße Weste in Heimspielen

Langenfeld Der Handball-Verbandsligst SG Langenfeld II kam mit dem 26:13 gegen Solingen auf 26:0 Punkte.

Zweifel an der Vollendung der perfekten Heimbilanz dürfte es zuvor eigentlich kaum gegeben haben. Zu stark waren die Auftritte und der Wille der Mannschaft, dieses letzte Kapitel ebenfalls gut abzuschließen. Der Sieg gegen Solingen hätte noch höher ausfallen können - was Trainer Schulz allerdings nicht kritisieren wollte: "Man merkt natürlich, dass die Luft raus ist. Die Jungs haben die Pflicht erfüllt."

Der Meister gab in der gesamten Rückrunde lediglich zwei Punkte ab. In der Abschlusstabelle hatte Langenfeld damit bei 45:7 Punkten sieben Zähler mehr als der Vizemeister TV Ratingen (38:14), der besonders zum Ende hin einiges an Boden verlor. "Der Aufstieg ist absolut verdient", stellte Schulz fest. Die Oberliga darf sich mit Sicherheit auf eine starke Langenfelder Reserve freuen, die am 18. Juni mit der Vorbereitung auf 2018/2019 beginnt.