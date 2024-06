Finale der Fußball-Landesliga FCM siegt zum Abschluss und feiert den Aufstieg

Die Gastgeber mussten ihre Hintermannschaft umbauen, weil sowohl Stammkeeper Björn Nowicki als auch Ersatzmann Tayfun Altin verletzt fehlten. Deshalb stand der 23-jährge Schlussmann Justin Landwehr zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf. „Wir befinden uns fast am Ende einer langen Saison“, erklärte Ruess. „Es ist doch völlig klar, dass wir zu diesem Zeitpunkt keine großen Risiken mehr eingehen wollen.“ Zudem bestreitet der FCM noch am Sonntag (15 Uhr, Waldstadion) das Finale des Kreispokals gegen den Landesliga-Konkurrenten DV Solingen.