Lupe auf... Luca Kiefer Über Mönchengladbach und Paderborn zum 1. FC Monheim

Luca Kiefer will endlich die Freude am Fußball wiederfinden. Nachdem der Defensivspezialist eine schwierige Saison beim Regionalligisten SC Paderborn II (SCP) erlebt hatte, wechselte er vor einigen Wochen zum Oberliga-Aufsteiger 1. FC Monheim (FCM). „Ich möchte gerne wieder Spaß haben, wenn ich auf dem Platz stehe“, sagt der 21-Jährige. „Im letzten Jahr war das nicht immer der Fall, weil ich nicht besonders viele Einsätze in Paderborn bekommen habe. Der dortige Trainer hat leider nicht mehr auf mich gesetzt, sodass ich meistens entweder auf der Ersatzbank oder sogar auf der Tribüne Platz nehmen musste. Jetzt bekomme ich in Monheim unter meinem neuen Trainer Dennis Ruess hoffentlich wieder mehr Einsätze. Gleichzeitig schaue ich darauf, welche Ziele ich mit meiner neuen Mannschaft erreichen kann.“