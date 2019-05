American Football : Longhorns sind wieder im Reise-Stress

Langenfeld Nach der Partie bei den Hamburg Huskies tritt der Zweitligist jetzt bei den Rostock Griffins an.

„Das ist wirklich herausfordernd, sich da vernünftig vorzubereiten. Es ist wichtig, in dieser Zeit keinen Klassenfahrt-Charakter aufkommen zu lassen, sondern fokussiert zu bleiben“, erklärt Langenfelds Wide Receiver Marcel Kirchner. Headcoach Michael Hap ist aber gar nicht so unglücklich damit, dass zwei lange Auswärtsfahren gleich zu Saisonbeginn anstehen: „Die Spiele müssen wir so oder so absolvieren. Und dann mache ich das lieber am Anfang der Saison, wenn der Kader noch groß ist.“

„Obwohl Rostock der Favorit ist, sehe ich für uns eine Chance, dort zu gewinnen“, sagt Longhorns-Headcoach Hap. Einen Mutmacher stellt dabei die Partie in Hamburg dar, in der die Longhorns bis kurz vor Schluss gut in der Partie waren und etwas unglücklich den Kürzeren zogen „Wir haben gegen einen der stärksten Gegner der Liga knapp verloren, aber gezeigt, was wir können. Zu sehen, dass ein Gegner, der sich als klarer Favorit positioniert hat, erhebliche Probleme mit uns hatte und das Spiel in die andere Richtung hätte kippen können, ist ein gutes Zeichen und das macht Mut. In Rostock ist absolut alles drin“, sagt Kirchner.