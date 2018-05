Lokalsport: Longhorns scheitern an Super-Angriff

Langenfeld Der Football-Zweitligist verlor mit 27:41, weil er die herausragende Elmshorner Offense zu selten aufhalten konnte.

Die Marschrichtung war klar. Im Heimspiel der 2. Football-Bundesliga Nord (GFL 2) gegen die Elmshorn Fighting Pirates würde es für die Langenfeld Longhorns vor allem darum gehen, die bärenstarke Offensive der Gäste unter Kontrolle zu bekommen. Der Aufsteiger hatte seine Abteilung Attacke vor der Saison ordentlich verstärkt und schon in den drei Spielen zuvor die meisten Punkte in der Klasse erzielt. Trotz intensiver Vorbereitung schaffte es jetzt aber auch die bislang so starke Langenfelder Defensive nicht, die Elmshorner Offense aufzuhalten. Und am Ende musste das Team von Headcoach Michael Hap eine 27:41 (14:27)-Heimniederlage hinnehmen.