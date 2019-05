American Football : Longhorns gewinnen irren Football-Krimi

Am Boden? Langenfelds Quarterback Jarvis McClam bewies auch in dieser Szene, dass er artistisch mit dem Leder-Ei umzugehen versteht. Carlo Zimmermann (links) kann das bestätigen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Zweitligist setzte gegen die Hamburg Huskies in der Schlussphase alles auf eine Karte und machte auf dem 27:34 noch ein 35:34.

Wer viel Aufwand betreibt und keinen Ertrag einfährt, ist am Ende natürlich unzufrieden. Obwohl die Langenfeld Longhorns zuletzt in der 2. Football-Bundesliga Nord (GFL 2) sowohl bei den Hamburg Huskies (26:36) als auch bei den Rostock Griffins (17:29) sehr gute Leistungen abgerufen hatten, standen sie am Ende jeweils mit leeren Händen da. Deshalb nahm sich das Team um Headcoach Michael Hap für das zweite Duell gegen die Hamburger besonders viel vor – und der Plan ging beim knappen 35:34 (6:14, 8:6, 13:7, 8:7) tatsächlich auf. Die Partie wurde vor knapp 500 Zuschauern im Stadion an der Jahnstraße zu einem Football-Krimi der besonderen Art, der den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.