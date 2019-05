Regionsmeisterschaften : Leichtathletik-Talente der SGL überzeugen

Langenfeld Überwiegend positiv liefen die Regionsmeisterschaften der Altersklasse U 16 in Neuss für die Nachwuchs-Leichtathleten der SG Langenfeld (SGL). Es gab viele Podestplätze und Qualifikationen für die nächsten Wettbewerbe auf höherer Ebene.

Besonders zu überzeugen wusste Nils Benzler (M 15), der über 100 Meter mit 11,95 Sekunden den dritten Platz belegte – nachdem er im Vorlauf sogar auf 11,90 Sekunden gekommen war. Der Langenfelder schrammte um 0,1 Sekunden an der Norm für die Deutschen Meisterschaften vorbei, schaffte aber klar die Teilnahme an Nordrhein-Titelkämpfen und NRW-Meisterschaften.

Leon Kleber erreichte in derselben Altersklasse (M 15) als Achter (mit einer Steigerung um mehr als eine Sekunde auf 12,62 Sekunden (Vorlauf/Endlauf 12,63) die Nordrhein-Qualifikation. Nicht ganz zufrieden war Emma Schnottale (W 15), die im Weitsprung trotz der 4,80 Meter und Rang vier ihr Potenzial nicht ganz abrufen konnte. Über 80 Meter Hürden rannte sie dafür in 13,31 Sekunden auf Rang drei und über die 100 Meter als Zweite in 13,23 Sekunden über die Ziellinie. In allen drei Disziplinen hat Emma Schnottale die Fahrkarte für die Nordrhein-Meisterschaften bereits sicher.