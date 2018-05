Lokalsport: Leichtathletik-Talent springt mit Bestleistung zum Titel

Langenfeld Nach zwei Silbermedaillen im Mehrkampf war Emma Schnottale auch in zwei Einzeldisziplinen erfolgreich.

Zwei Wettkämpfe innerhalb von sechs Tagen deuten schon auf ein sehr anstrengendes Programm hin - erst recht, wenn einer der beiden Termine ein Siebenkampf ist. Emma Schnottale, Leichtathletik-Talent der SG Langenfeld (SGL), hatte aber offensichtlich ausreichend Reserven, denn sie sicherte sich am Ende sehr überzeuend den Titel der Kreismeisterin im Weitsprung der Altersklasse W 14.

Der Auftakt mit den Kreismeisterschaften im Siebenkampf verlangte Vielseitigkeit von Emma Schnottale, Carolin Zimmer und Annika Höpfner. Alle drei Langenfelderinnen waren bei den Titelkämpfen in Ratingen zum ersten Mal über zwei Tage gefordert - in den Disziplinen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 80 Meter Hürden, Speerwurf und 800 Meter.

Nach dem ersten Tag lag Schnottale mit ihren 1824 Punkten in der Vierkampf-Wertung nur sechs Zähler hinter dem ersten Platz. Weil sie ihre gute Position verteidigen konnte und insgesamt 3126 Punkte sammelte, wurde die junge Langenfelderin doppelte Vize-Kreismeisterin. Carolin Zimmer (zunächst Sechste) verpasste am Ende den Sprung aufs Treppchen als Vierte nur um einen einzigen Zähler und auch Annika Höpfner überzeugte auf Rang sieben durch starke Leistungen (Rang 14 in der Vierkampf-Wertung).