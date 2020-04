Handball : Brümmer geht die Aufgabe SGL positiv an

Zur Person

Lars Brümmer begann 2016 bei TuSem Essen, als er in der Talent-Schmiede die C- und B-Jugend trainierte. Bereits ein Jahr später wurde er Nachwuchskoordinator, trainierte parallel die C-Jugend und wurde Co-Trainer des damaligen A-Jugend Trainers Daniel Haase in der Jugendbundesliga. 2018 erwarb er das Zertifikat als „Nachwuchstrainer-Leistungssport“ und 2019 die A-Lizenz des Deutschen Handballbundes. Derzeit trainiert er die A-Jugend des TuSem in der Bundesliga und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Essener Jugend in den vergangenen Jahren stets mit dem Jugendzertifikat der Handball Bundesliga ausgezeichnet wurde.