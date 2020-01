Handball : Brümmer wird Trainer der SGL

Langenfeld Die SG Langenfeld hat einen Nachfolger für den am Saisonende ausscheidenden Trainer Markus Becker gefunden: Lars Brümmer kommt von TuSEM Essen zum Handball-Regionalligisten. Der 30-Jährige ist A-Lizenzinhaber und war als Kreisläufer unter anderem beim TV Angermund und dem TuS Lintorf aktiv. André Moser und Mathis Pötzsch haben bei der SGL verlängert.

„Von Anfang an stimmten die Chemie zwischen den Beteiligten und die Vorstellungen von modernem und zeitgemäßem Handball, den wir bei der SGL weiterentwickeln wollen, komplett überein“, sagte der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister zur sehr schnellen Verpflichtung des neuen Trainers. Brümmer tritt die Nachfolge von Markus Becker an, der vor drei Wochen etwas überraschend aus privaten Gründen seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte.

„Die SGL hat sich unglaublich um mich bemüht. Das Umfeld in Langenfeld hat unglaubliches Potenzial, die Trainingsbedingungen sind top. Das hat sich richtig angefühlt“, sagte Brümmer unserer Redaktion. Für den 30 Jahre alten Coach ist die SGL die erste Senioren-Station seiner noch jungen Trainer-Laufbahn – und eine gute Möglichkeit, um „im Herrenbereich Fuß zu fassen“, wie er selbst sagt. Seine bisherige Arbeit im Jugendbereich war Mitgrund dafür, warum die SGL überhaupt auf ihn aufmerksam wurde. Durch die enge Verzahnung zwischen Perspektivteam (Oberliga) und erster Mannschaft (Regionalliga) soll Brümmer auch in Langenfeld viel mit jungen, talentierten Spielern zusammenarbeiten – und dabei seine Stärken ausspielen.

Neben dem studierten Sportwissenschaftler wird weiterhin Ronny Lasch als Assistenz-Coach in Langenfeld arbeiten. „Wir sind sehr froh, dass Ronny uns die Zusage für mindestens eine weitere Saison gegeben hat und den aufgezeigten Weg über diese Saison hinaus direkt mit Feuer und Flamme weiter vorantreibt“, sagte Abteilungsleiter Thorsten Scholl. Lasch soll eine wichtige Rolle bei Brümmers Eingliederung in den Verein spielen – gleichwohl diese noch etwas dauern wird.

Denn vorerst möchte sich der neue Mann auf die verbleibende Saison in Essen konzentrieren, wo er neben der Nachwuchskoordination auch die A-Jugend-Mannschaft in der Bundesliga trainiert. „Die Saison in Essen möchte ich möglichst erfolgreich zu Ende bringen“, sagte Brümmer. Dennoch ist er in die SGL-Kaderplanung natürlich eingebunden. Eine offizielle Vorstellung vor der aktuellen Mannschaft, die am Sonntag über den neuen Trainer unterrichtet wurde, wird es vorerst aber nicht geben. „Das würde derzeit nicht passen“, sagte Brümmer, der alle Langenfelder Spiele der bisher durchwachsenen Saison schon im Video studiert hat.