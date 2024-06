Neuerung in Langenfeld LTC freut sich auf Tennisspiele unter Flutlicht

In den vergangenen Jahren führte die hohe Nachfrage in den Haupttrainingszeiten zwischen 16 und 19 Uhr zu Engpässen auf den Plätzen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, beschloss der Verein den Bau einer Flutlichtanlage, um das Zeitfenster für Tennisaktivitäten zu erweitern und den Sport auch in den Abendstunden unter optimalen Lichtverhältnissen ausüben zu können. Damit ist der LTC der erste Tennisklub in Langenfeld, der seinen Mitgliedern diese Möglichkeit bieten kann.