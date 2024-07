German Football League 2 Longhorns unterliegen Rostock im Spitzenspiel

Das Spiel im Langenfelder Jahn­stadion begann mit einer schnellen Offensive der Gäste, die einen Pass in die Endzone der Longhorns an den Mann brachten und mit einem Point-after-Touchfdown (PAT) mit 7:0 in Führung gingen. Die Langenfelder Gastgeber brachten in der Folge kaum nennenswerte Offensivaktionen auf den Rasen, und so waren es weiter die Rostocker, die im zweiten Viertel durch ein Laufspiel vom ehemaligen Langenfelder Gabriel Love zum 13:0 (PAT nicht gut) erneut bis in die Endzone kamen. Kurz darauf war es ein Pass des starken Rostocker Quarterbacks Conor Regan, der einen Receiver in der Endzone fand und die Führung der Griffins auf 20:0 (PAT gut) ausbauen konnte. Mit diesem Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause.