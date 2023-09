German Football League 2 Longhorns verlieren zum Abschluss

Langenfeld · Die Langenfelder führen in der German Football League 2 mit 14:0 und unterliegen am Ende in Oldenburg doch mit 21:34. Sie bleiben hinter den eigenen Erwartungen, sowohl in der finalen Partie als auch der Saison.

11.09.2023, 05:15 Uhr

Rayshon Mills (am Ball) sorgte mit einem 35-Yard-Lauf für einen Touchdown der Longhorns, die Langenfelder konnten ihre Führung aber nicht halten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt