American Football Longhorns ziehen klar den Kürzeren

Zum Ende des ersten Viertels kamen die Hausherren also erneut in Ballbesitz. Der folgende Drive erstreckte sich bis in das zweite Viertel. Nach einigen starken Pässen war es letztlich der Langenfelder Running Back Rayshon Mills, der seine Mannschaft per Touchdown in Führung brachte. Mit dem erfolgreichen PAT Carlo Zimmermanns gingen die Longhorns 7:3 in Führung. In der Folge rissen die Rostocker aber das Spiel an sich. Obwohl die Langenfelder alles hineinwarfen, konnten sie Quarterback Isaiah Weed und Wide Receiver Ruben Saint-Jean nicht aufhalten. Per Touchdown rissen sie die Führung erneut an sich – 9:7. Noch vor der Halbzeit konnten die Griffins Touchdown Nummer zwei und drei nachlegen und sorgten dadurch für den deutlichen Halbzeitstand von 24:7.