German Football League 2 Longhorns verlieren auch in Hamburg

In der Folge war es wieder Frisch, der diesmal den US-amerikanischen Receiver Kellen Pachot in der Endzone fand. Nach einem erfolgreichen PAT durch Risse rückten die Longhorns auf 28:30 heran. Mit wenig verbliebener Zeit auf der Game Clock versuchten die Horns noch zweimal, per Fieldgoal in Führung zu gehen, doch Risse verfehlte beide Versuche. So mussten die Horns sich geschlagen geben, während die Pioneers ihren vierten Saisonsieg feierten und in der Tabelle an den Langenfeldern vorbeizogen.