German Football League 2 Longhorns peilen in Münster den ersten Saisonsieg an

Nachdem der Start der Langenfeld Longhorns in die German Football League 2 nicht nach Plan verlaufen ist, will Headcoach Michael Hap nun unbedingt den ersten Sieg der Saison einfahren: „Wir haben konstruktiv über das Auftaktspiel gesprochen und sind uns sicher, dass wir viele unserer Fehler vermeiden und einen Sieg nach Hause holen können“. Das erste Spiel verloren die Langenfelder im Ergebnis deutlich 12:42 gegen die Hildesheim Invaders. Nun nehmen sich die Horns für ihre Reise zu den Münster Blackhawks, bei denen sie am Samstag ab 15 Uhr antreten, viel vor.