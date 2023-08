German Football League 2 Longhorns treffen in Benrath auf ein echtes Schwergewicht

Michael Hap kann zufrieden damit sein, wie seine Longhorns momentan dastehen. Trotz teilweise sehr herausfordernder Bedingungen konnte der Headcoach mit den Langenfeld Longhorns zuletzt drei Siege in Folge in der German Football League 2 einfahren. Am Samstag (16 Uhr) wartet mit den Düsseldorf Panther aber ein echtes Schwergewicht der Liga auf die Horns. „Auch wenn ich uns nicht in der Favoritenrolle sehe, reisen wir auf keinen Fall nach Düsseldorf, um zu verlieren. Wir sind in einer guten Verfassung und trauen uns daher einiges zu“, zeigt sich Hap mit Blick auf das Duell in Benrath optimistisch. Die Longhorns stehen mit vier Siegen und drei Niederlagen aktuell auf dem vierten Rang der German Football League 2. Die Düsseldorfer sind mit nur einer Niederlage der erste Verfolger des Spitzenreiters aus Hildesheim.