German Football League 2 Longhorns suchen ihren Rhythmus

Die Langenfeld Longhorns stehen in der German Football League 2 vor ihrem letzten Saisonspiel. Nachdem sich das Team vom Jahnstadion immer besser in die Saison gekämpft hatte, verlor es in den vergangenen beiden Begegnungen gegen Düsseldorf und Rostock seinen Rhythmus. „Obwohl tabellarisch nicht mehr viel passieren kann, hat das letzte Saisonspiel eine hohe Bedeutung für uns. Einerseits möchten wir die Spielzeit mit einer ausgeglichenen 5:5-Bilanz beenden. Andererseits blicken wir bereits auf die nächste Saison und können diese mit Rückenwind beginnen, wenn wir uns aus der jetzigen ordentlich verabschieden“, macht Longhorns-Headcoach Michael Hap vor der Begegnung bei den Oldenburg Knights am Samstag ab 16 Uhr deutlich.