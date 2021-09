German Football League 2 : Longhorns fahren zum „ewigen Duell“

Den Longhorns mit Trainer Michael Hap winkt noch Platz drei. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Gegen kein Team haben die Langenfeld Longhorns in der German Football League 2 öfter gespielt als gegen die Lübeck Cougars. Die fuhren zuletzt nicht nach Düsseldorf, die Partie wurde mit 0:20 gegen sie gewertet.

Für die Langenfeld Longhorns steht das vorletzte Saisonspiel in der German Football League 2 an, es geht zu den Lübeck Cougars. Die hatten am vergangenen Wochenende aufgrund von Coronafällen im Team auf ihre Reise zu den Panthern aus Düsseldorf verzichtet, die Partie wurde mit 0:20 gegen sie gewertet. Für die Heimpartie gegen Langenfeld hatten die Lübecker bislang nicht abgesagt.

Am morgigen Samstag (17.30 Uhr) soll es also ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Quarterback der Horns geben: Drew Hill trug im Jahr 2010 ihr Trikot. Gegen kein Team haben die Longhorns mehr Spiele in der Liga bestritten als gegen die Cougars: Es ist das 25. Duell der beiden Teams, bei einem Gesamtscore von 670:624 gingen die Langenfelder 13-mal als Sieger vom Feld, die Lübecker elfmal. Das war auch in den jüngsten beiden Partien der Fall, in der Saison 2019 gingen beide Duelle an die Cougars – mit 45:39 und extrem knapp 42:40.

Nun sind die Langenfelder aber bestens drauf, haben ihre vergangenen drei Spiele gewonnen, zuletzt das Derby gegen die Solingen Paladins. Beim 27:19 überzeugte vor allem die Defense mit drei Interceptions und einer Fumble Recovery, sie ließ im ersten und letzten Viertel überhaupt keine Punkte zu. Bei einem Sieg in Lübeck und einer gleichzeitigen Niederlage der Rostock Griffins gegen den Tabellenzweiten Berlin Adler haben die Longhorns noch die Möglichkeit, auf Platz drei zu rücken. Dafür müssten sie allerdings zusätzlich auch das Saisonfinale in Solingen am 11. September gewinnen.