German Football League 2 Bielefeld als erste Auswärtstour

Doch gewohnt zielstrebig richten Hap und sein Team die Aufmerksamkeit bereits auf das nächste Duell. Am Samstag reisen die Horns nach Bielefeld und sind fest entschlossen, an die Leistung aus der Vorwoche anzuknüpfen. „Für uns gilt es nun, weiter hart zu arbeiten und den letzten Auftritt zu bestätigen. Gleichzeitig muss das letzte bisschen Sand im Getriebe, das am Anfang einer Saison unvermeidbar ist, überwunden werden. Uns ist bewusst, dass die Bielefelder eine körperlich starke Mannschaft haben. Unsere Aufgabe wird es sein, dort dagegenzuhalten“, so Hap.