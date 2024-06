German Football League 2 Longhorns bereit für das Spitzenspiel

Headcoach Michael Hap zeigte sich nach dem vierten Sieg in Folge der Langenfeld Longhorns in der German Football League 2 (GFL) sichtlich zufrieden: „Wir wussten, dass weite Fahrten wie nach Lübeck immer eine besondere Belastung für die Mannschaft darstellen. Umso bemerkenswerter ist es, in welcher Weise wir in diesem Spiel Moral bewiesen haben. Nach einem starken Start von uns haben wir die Lübecker durch eigene Fehler wieder ins Spiel gebracht. Dass wir am Ende trotzdem als Sieger vom Platz gehen, macht mich einfach stolz“, resümierte Hap den 35:28 (14:7/14:7/0:7/7:7)-Erfolg bei den Lübeck Cougars. Damit sind die Langenfelder weiterhin ungeschlagen und führen die Tabelle souverän an.