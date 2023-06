German Football League 2 Longhorns holen den ersten Sieg

Die Wiedergutmachung ist gelungen. Die Langenfeld Longhorns haben nach ihrem bitteren Start in die neue Saison der German Football League 2 und der 12:42-Klatsche gegen die Hildesheim Invaders nun den ersten Erfolg gefeiert: Sie siegten bei den Münster Blackhawks 28:13. „Ich hatte schon erwartet, dass die Aufgabe in Münster überhaupt nicht einfach werden würde, was sich über das ganze Spiel hinweg auch tatsächlich herausgestellt hat. Deshalb freuen wir uns umso mehr über diesen ungemein wichtigen Sieg“, betonte Headcoach Michael Hap.