German Football League 2 Longhorns setzen sich an die Spitze

Die Langenfelder nahmen den Rückenwind aus der ersten Hälfte mit ins dritte Viertel und brachten sich zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Wieder waren es Frisch mit einem Pass auf Juszczak in der Endzone und ein erfolgreicher PAT von Risse zum 21:14. Eine kurze Druckphase der Bielefelder im Anschluss wurde letztlich durch die Langenfelder Defense gestoppt, ehe Arne Goetz dort weitermachte, wo die Langenfelder Offense aufgehört hätte. Er erhöhte per Touchdown auf 28:14 (PAT gut) und brachte die Horns somit in eine gute Lage für das letzte Viertel.