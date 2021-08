German Football League 2 : Longhorns siegen in Rostock

Sah einen Blitzstart und ein starkes Finish seiner Offense: Longhorns-Quarterback Michel Fritsche. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Zweiter Sieg in Folge für die Longhorns in der German Football League 2: Die Langenfelder gewinnen beim bisherigen Tabellenzweiten Rostock Griffins 27:17. Am Sonntag dürfen aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung mehr Zuschauer zum Derby gegen Solingen kommen.