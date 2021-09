German Football League 2 : Longhorns feiern in Lübeck vierten Sieg in Serie

Longhorns feiern in Lübeck vierten Sieg in Serie

Langenfeld Das 23:14 der Langenfeld Longhorns bei den Lübeck Cougars ist der vierte Sieg in Serie. Beide Defensivreihen überzeugen, am Ende hilft den Gästen auch die Verletzung ihres ehemaligen Quarterbacks Drew Hill.

Die Langenfeld Longhorns legen in der German Football League 2 einen beachtlichen Endspurt hin: Das 23:14 bei den Lübeck Cougars war bereits der vierte Sieg in Folge. Das Ergebnis klingt nach beiderseitig guter Defense, und so war es auch. Erst kurz vor Ende des ersten Quarters brachte Jarvis McClam nach Pass von Quarterback Michel Fritsche per Touchdown die ersten sechs Zähler auf die Anzeigetafel, Marcel Kirchner sorgte mit dem Point after Touchdown (PAT) für das 7:0. Doch die Gastgeber glichen umgehend aus, Willem Vancompernolle trug einen 75-Yard-Pass des ehemaligen Langenfelder Quarterbacks Drew Hill in die Endzone, auch der PAT war gut. Da es im zweiten Abschnitt keine Punkte gab, war das 7:7 gleichzeitig auch der Halbzeitstand.