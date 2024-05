2. German Football League Nord Longhorns fiebern Start entgegen

Für die Langenfeld Longhorns ist der Frühsommer immer eine besondere Zeit. Die Kaderzusammenstellung ist in den finalen Zügen, es laufen die letzten Trainingseinheiten der Vorbereitung und das Jahnstadion wird für den Saisonstart vorbereitet. „Wir freuen uns sehr auf den ersten Spieltag und sind gespannt, wie der erste Härtetest gegen die Düsseldorf Panther verlaufen wird“, blickt der langjährige Headcoach Michael Hap auf die Begegnung am Samstag (19 Uhr). Dabei bleibt das Saisonziel in der German Football League 2 unverändert zu den letzten Jahren: „Wie immer möchten wir auch dieses Jahr ganz oben mitspielen. Wir sind ehrgeizig und wollen nun herausfinden, was diese Saison möglich für uns ist“, betont Hap.