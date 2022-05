Football : Longhorns feiern überzeugenden Auftaktsieg

Langenfeld Die Langenfeld Longhorns haben einen Start nach Maß in die neue Saison in der German Football League 2 gefeiert. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft um Headcoach Michael Hap mit 38:6 bei den Solingen Paladins durch.

Das zweite Viertel begannen die Longhorns an der 14-Yard-Linie der Paladins. Fritsche passte auf Nils Pelzer – Touchdown, Extrapunkt Zimmermann – 21:0. Im Anschluss verloren beide Teams mehrfach den Ball, so dass es ohne weitere Punkte in die Halbzeit ging. Im dritten Viertel knüpften die Langenfelder dann nahtlos an die Leistung der ersten Hälfte an. Nach Pass von Fritsche kam Tootoo zum nächsten Touchdown und Zimmermann traf ebenfalls erneut – 28:0.