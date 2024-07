German Football League 2 Reise auf ungewohnten Untergrund

Der Gastgeber aus Hamburg bringt außerdem ein Merkmal mit in die Liga, das bisher noch nicht weit verbreitet in der GFL2 ist: Kunstrasen. „Sicherlich wird es für uns etwas speziell sein, auf Kunstrasen zu spielen. Alle anderen Spiele finden – wie auch in unserer Heimstätte an der Jahnstraße – auf normalem Rasen statt. Auch darauf gilt es sich einzustellen“, betont Arne Goetz. Der Wide Receiver der Horns ergänzt: „Hinzu kommt die weite Fahrt nach Hamburg, die immer eine Zusatzbelastung für uns darstellt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir damit gut umgehen können. Im Spiel wird es wichtig sein, unsere Kreativität im Offensivspiel zurückzugewinnen und bereits früh in der Partie das Run-Game zu etablieren. In der Kombination mit unserem gewohnt starken Passing-Game sehe ich uns gut vorbereitet für das anstehende Auswärtsspiel.“