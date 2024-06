German Football League 2 Goetz ist der Sieg-Garant gegen Lübeck

Für Goetz persönlich ist es seine dritte Saison in der Herrenmannschaft der Langenfeld Longhorns. Zuvor hatte er seine gesamte Jugendlaufbahn bei den Horns verbracht und wurde nach 13 Jahren bei den Juniors ins First Team gezogen. Mittlerweile hat er sich als Starting-Receiver fest im Offensivspiel der Longhorns etabliert und tritt als Inside-Receiver zwischen zwei amerikanischen Imports auf. In den vergangenen drei Jahren ist auch bei Goetz der Hunger auf einen Titel gewachsen: „Unser Ziel als Mannschaft ist es immer, so viel wie möglich aus uns herauszuholen. Wir denken, dass wir aktuell in einer guten Verfassung sind und fokussieren uns klar auf den Meistertitel. Auch wenn wir von Spiel zu Spiel denken, arbeiten wir gemeinschaftlich auf den Aufstieg hin und geben alles dafür, dieses Ziel zu erreichen.“