German Football League 2 Schaper führt die Longhorns ins Derby gegen Solingen

Michael Hap ist zufrieden mit dem ersten Saisonsieg seiner Longhorns. Das Team des Langenfelder Cheftrainers hatte bei den Münster Blackhawks deutlich mit 28:13 gewonnen. „Für uns war es wichtig, dass wir schnell den ersten Sieg einfahren“, sagt Hap auch rückblickend auf die Niederlage beim Saisonauftakt gegen die Hildesheim Invaders (12:42). „Dennoch gibt es noch immer einige Punkte in unserem Spiel, die wir verbessern wollen.“ Mit erst zwei ausgetragenen Begegnungen stehen die Horns noch am Anfang dieser Spielzeit in der German Football League 2 – und erwarten am Samstag die Solingen Paladins zum Derby. Kick-Off im Jahnstadion ist um 16 Uhr.