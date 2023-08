German Football League 2 Longhorns sind optimistisch vor dem letzten Heimspiel

Die Langenfeld Longhorns befinden sich in den letzten Wochen der Saison. Spätestens durch die beiden Siege nach der Sommerpause haben sie sich endgültig im Tabellenmittelfeld festgesetzt und blicken daher zuversichtlich auf das letzte Heimspiel dieser Spielzeit am Samstag ab 16 Uhr. „Wir gehen optimistisch in das Spiel gegen die Rostock Griffins und wissen, dass wir nichts mehr zu verlieren haben. Es geht für uns darum, für die Fans und uns das bestmögliche Bild im letzten Heimspiel der Saison zu zeigen. Wir wollen gemeinsam Spaß am Football haben“, sagt Longhorns-Headcoach Michael Hap.