2. German Football League Longhorns wollen Spitze im Topspiel festigen

Carlo Zimmermann ist bereits seit einigen Jahren eine feste Größe im Offensivspiel der Langenfeld Longhorns. Auch über seine Rolle als Tight-End in der Offense hinaus, in der er seine Running Backs und Receiver eskortiert, bewirkt er viel in der Horns-Organisation und setzt seine Erfahrung an vielen Stellen beim Football-Zweitligisten ein. Die hohe Identifikation macht das Siegen leichter und das Verlieren schwerer, wie er selbst sagt: „Mir liegt die gesamte Organisation sehr am Herzen, und ich weiß, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Umso härter traf uns vor zwei Jahren der in letzter Minute verpasste erste Platz. In diesem Jahr bin ich guter Hoffnung, dass endlich wir dran sind“, blickt Zimmermann hoffnungsvoll auf das Saisonziel.