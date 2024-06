German Football League 2 Longhorns wollen die Spitze verteidigen

Bereits in der 2023er-Saison sind die beiden Mannschaften aufeinandergetroffen. Damals liefen die Kinghts als Gastgeber auf und wussten den Heimvorteil beim 34:21-Sieg für sich zu nutzen. Es handelte sich jedoch um das letzte Saisonspiel und – zumindest für die Langenfelder – blieb das Ergebnis ohne jede tabellarische Relevanz. In diesem Jahr ist es anders: Die Longhorns haben einen sehr guten Start in die Saison erwischt und sich früh an die Tabellenspitze gesetzt. Damit untermauern sie ihre Ambitionen, in dieser Saison wieder ganz oben um den Aufstieg mitspielen zu wollen.