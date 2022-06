American Football : Longhorns empfangen Rostock

Langenfeld Nach dem Heimdebüt in dieser Saison gegen die Rostock Griffins laden die Zweitliga-Footballer der Langenfeld Longhorns noch zur Party ein. Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Am morgigen Samstag kehren die Footballer der Langenfeld Longhorns ins Jahn­stadion zurück. Zum Heimspielauftakt der neuen Saison in der GFL2 (2. Bundesliga) sind die Rostock Griffins Gast im „Home of the Longhorns“. Die waren mit einem 38:6-Derbysieg in die Saison gestartet und zeigten da eine geschlossene Mannschaftsleistung. Neben den Langzeitverletzten Florian Niephaus (LB), Patrick Gerwers (LB) und Patrick Kleinertz (OL) wird allerdings auch Julian Schnabel-Joch (DL) in den nächsten Wochen fehlen.