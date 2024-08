German Football League 2 Longhorns haben Revanchegelüste

Für die Langenfeld Longhorns startet an diesem Samstag die finale Phase in der German Football League 2 (GFL). „Das Spiel gegen die Hamburg Pioneers ist sehr wichtig für uns, um weiter an unserem Saisonziel, dem Aufstieg, festhalten zu können. Daher haben wir die Trainingswoche noch einmal genutzt, um uns intensiv auf das wichtige Spiel vorzubereiten“, berichtet der Langenfelder Jung-Quarterback Alex Frisch. „Wir haben bereits im Hinspiel gezeigt, dass wir absolut mit den Hamburgern mithalten können. Am Ende stand zwar die Niederlage für uns, aber die Partie hätte in beide Richtungen kippen können“, erinnert Frisch die knappe 28:30-Niederlage bei den Hanseaten.