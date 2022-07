American Football : Longhorns müssen im Derby die Tabellenspitze verteidigen

Ethan Weinstein (mitte) und die Langenfeld Longhorns empfangen am Samstag die Solingen Paladins zum Derby. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Auch nach der Niederlage zuletzt in Hildesheim führen die Langenfeld Longhorns weiter die 2. German Football-League an. Am Samstag empfangen sie die Solingen Paladins mit Top-Running-Back Moses Harris zum Derby.

Zwei Wochen hatten die Langenfeld Longhorns nun Zeit, sich von der ersten Saison-Niederlage, dem 27:38 bei den Hildesheim Invaders, zu erholen. Dass das Team von Trainer Michael Hap aufgrund der fünf Siege davor weiterhin Tabellenführer der 2. German Football League ist, dürfte die Gemütslage aber entspannt haben.

Die Spitzenposition gilt es am Samstag daheim im Derby gegen die Solingen Paladins zu verteidigen. In der Klingenstadt waren die Longhorns mit einem 38:6-Kantersieg in diese Saison gestartet, doch die Langenfelder warnen davor, den aktuellen Tabellenfünften zu unterschätzen: In den jüngsten drei Liga-Partien legten die Paladins starke Auftritte hin – gegen Hamburg feierten sie einen 63:21-Kantersieg, auch gegen die Assindia Cardinals aus Essen gewannen sie. Gegen die Lübeck Cougars, einen der Mitfavoriten auf den Titel, bewegten sich die Solinger auf Augenhöhe, auch wenn sie das Spiel letztlich 25:35 verloren.

Für die Horns wird im heimischen Jahnstadion ein Augenmerk sicher auf Moses Harris liegen, der aktuell der beste Running Back der Liga ist: Er liegt mit 167 Lauf-Yards pro Spiel und bereits zehn Touchdowns auf Platz eins in beiden Kategorien. Bange sollte es den Longhorns aber dennoch nicht sein, dafür ist die Bilanz gegen die Paladins zu eindeutig: Es ist das 14. Duell beider Teams, bisher gewannen die Langenfelder elfmal, zweimal ging der Derby-Sieg nach Solingen. Der Gesamtscore lautet 412:230.