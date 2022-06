American Football : Longhorns lassen Rostock keine Chance und feiern

Langenfeld Perfekte Heimpremiere für die Langenfeld Longhorns in der 2. German Football League: Rund 1500 Zuschauer sehen bei bestem Wetter erst einen 35:7-Sieg, werden dazu vom Rahmenprogramm unterhalten und können noch auf die After-Game-Party.

Die Longhorns hatten schon im ersten Angriff die Chance zu punkten, doch der Field-Goal-Versuch von Kicker Sebastian Brocker landete am rechten Pfosten. Doch lange musste Quarterback Michel Fritsche nicht auf seinen nächsten Angriff warten – Abwehrspieler Martin Eckert fing einen Pass von Rostocks Spielmacher Nicolas Alberto ab und brachte so die „Horns“ wieder in die Offensive. In diesem „Drive“ trieb Fritsche sein Team bis an die 23-Yard-Linie, von wo ihm der erste Touchdown-Pass auf Jerusalem „JJ“ TooToo gelang. Brocker erhöhte per Kick auf 7:0.