German Football League 2 Longhorns halten sich weiter schadlos

Dieses nutzten die Langenfelder zum Start des zweiten Viertels und arbeiteten sich Stück für Stück in Richtung Oldenburger Endzone vor. Horns-Quarterback Alex Frisch führte den Drive an und überbrückte mit einem Lauf selbst noch die letzten übrig gebliebenen Yards bis in die Endzone. Die Führung zum 6:0 konnte nicht durch zusätzliche Punkte ausgebaut werden. Dennoch brachten die Longhorns sich noch einmal vor der Pause in eine aussichtsreiche Position. Diesmal war es Running Back André Frisch, der per Lauf den nächsten Touchdown erzielte. Marcel Risse sorgte im Anschluss per Point after Touchdown (PAT) für das 13:0. Die letzten Drives vor der Pause waren vor allem durch Defensivaktionen gezeichnet: Den Drive der Knights konnten die Longhorns durch eine Interception von Robin Hüttermann beenden. Doch auch die Oldeburger Defense zeigte sich hellwach und sicherte einen Fumble der Langenfelder. So ging es mit einer 13:0-Führung der Gastgeber in die Pause.