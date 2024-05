German Football League 2 Auftaktsieg für Longhorns über Panther

Die 2200 Zuschauer an der Jahnstraße sahen zunächst einen zögerlichen Beginn beider Mannschaften. Während die jeweiligen Offensivreihen Schwierigkeiten dabei zeigten, den Rhythmus zu finden, konnte die Defense glänzten. So endete das erste Viertel ohne nennenswerte Gelegenheiten 0:0. Im zweiten Viertel kamen die Panther besser ins Spiel, drängten die Horns früh bis in die Red Zone. Durch das darauffolgende Laufspiel konnten die Düsseldorfer auch die letzten Yards überbrücken und trugen den Ball in die Endzone. Auch der anschließende Point-after-Touchdown (PAT) war gut und brachte die Gäste mit 7:0 in Führung.