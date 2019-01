Sportkegeln: Langenfeld eröffnet Jahr mit drei Siegen

Langenfeld Damen II und Herren des SKC Langenfeld/Paffrath liegen sogar weiter an der Tabellenspitze.

Die Sportkeglerinnen des SKC Langenfeld/Paffrath starteten in der NRW-Liga mit einem Auswärts-Erfolg ins neue Jahr, denn der Tabellendritte gewann am zwölften Spieltag beim abgeschlagenen Schlusslicht SKC GW Bergisch Gladbach mit 2761:2697 (3:0). Beste Langenfelderin war Sandra Kaiser (768 Holz), die knapp vor Kathrin Schnepf blieb (760). Birgit Meierjohann (655) und Anna Ribbers (578) vervollständigten das Team. Am 10. Februar (12 Uhr, Manni-Jung-Sportkegelhalle am Freizeitpark, Zum Stadion 91) treten die Langenfelderinnen gegen die SKG Bielefeld an, ehe sie die Saison 2018/2019 am 24. Februar (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter SK Kleve beenden.