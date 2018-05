Lokalsport: Landrat Hendele ehrt erfolgreiche Sportler

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann hat der Sport eine herausragende Stellung. Viele Aktive glänzen überregional.

Zu den Aushängeschildern im Kreis zählt Joris Kuger. Der Langenfelder startet inzwischen für den TSV Bayer Leverkusen. 2017 feierte der Judoka bei der Deutschen Meisterschaft in Duisburg den Vizetitel. Fast noch schöner als der Sprung aufs Podest war für den 23-Jährigen die eigentliche Siegerehrung, denn mit Olympiasieger Ole Bischof überreichte ausgerechnet sein Vorbild die Silbermedaille - ein Erlebnis, das dem Langenfelder wohl lebenslang in Erinnerung bleibt. Im Gespräch mit Gerd Lüngen, der als Moderator durch die Sportlerehrung des Kreises führte, unterstrich Kuger, wie viel Einsatz notwendig ist, um im Judo große Erfolge einzufahren. "In harten Zeiten absolviere ich acht bis zehn Trainingseinheiten die Woche", berichtet er. Und fügt dann hinzu: "Sonst sind es sechs, aber das ist das Minimum, wenn man Leistung bringen will." Dabei steht aber nicht nur Judo auf dem Übungsplan, sondern auch Ausdauer- und Krafttraining. Leistung bringt Kuger übrigens auch im Studium an der Deutschen Sporthochschule. Ein Spagat zwischen Beruf und Sport, dem Gerd Lüngen seine Hochachtung zollt. Für den Langenfelder ist es jedoch eine sinnvolle Ergänzung. "Das Studium ist sehr eng verknüpft mit meiner sportlichen Karriere. Ich habe viel gelernt für mein Training: Wie man es am besten stemmt, wie man sich am besten ernährt."