Fußball, Landesliga : Reusrath ist in Holzheim gefordert

Ralf Dietrich geht in sein viertes Jahr als Trainer der ersten Mannschaft des SC Germania Reusrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Für den Aufsteiger aus Langenfeld geht es am Sonntag im Neusser Stadtteil Holzheim weiter. Trainer Ralf Dietrich nimmt sein Team nach dem 1:5 in Wülfrath in die Pflicht: „Wir müssen zusehen, dass wir richtig in der Liga ankommen.“

Wenn ein Aufsteiger nach zwei Spielen mit drei Punkten in die Saison startet, ist das eine ordentliche Bilanz. Das sieht auch Ralf Dietrich so – und dennoch ist der Trainer des Landesligisten SC Reusrath nur bedingt zufrieden mit den bisherigen Leistungen seiner Mannschaft. Dem spektaktulären 5:3-Sieg nach 1:3-Rückstand gegen den VfB Solingen folgte eine 1:5-Niederlage beim FC Wülfrath. „Da haben wir überhaupt nicht gut ausgesehen“, moniert Dietrich, der auch sonst nicht viel mit dem zweiten Ligaspiel seines Teams anfangen konnte.

„Wir müssen langsam zusehen, dass wir richtig in der Liga ankommen“, fordert der 55-Jährige. „Dass wir nicht oben mitspielen werden ist klar, aber der Klassenerhalt muss mindestens unser Ziel sein.“ Angesichts des frühen Zeitpunkts der Saison könnte das Heraufbeschwören des Abstiegsgespenstes alarmistisch wirken, doch Dietrich weiß genau, worauf es nicht nur am Sonntag ab 15 Uhr bei der Holzheimer SG, sondern in der Spielzeit insgesamt ankommt. „Wir müssen alles in die Waagschale werfen, was wir haben“, betont der Coach. Eine Leistung wie bei der Pleite in Wülfrath wolle er nicht noch einmal von seinem Team sehen.

„Holzheim spielt kampfbetont und mit viel Einsatz. Das müssen wir annehmen“, sagt Dietrich, der wegen der 15er-Gruppe der Liga am vergangenen Wochenende mit seiner Mannschaft aussetzen musste, die knapp 14-tägige Phase aber für intensives Training an den in Wülfrath diagnostizierten Schwächen nutzte. Seine Spieler seien jedenfalls auf das Spiel vorbereitet.