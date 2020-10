Fußball, Landesliga : Abwärtstrend des SVS hält an

Abwärtstrend des SVS hält an

Die Schlebuscher Patrick Paffrath, Tim Herbel und Sebastian Bamberg (v.l.) umstellen einen Gegenspieler (am Ball). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch verlieren 0:2 gegen den SSV Homburg-Nümbrecht und rutschen in der Tabelle weiter Richtung Abstiegszone.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SSV Homburg-Nümbrecht 0:2 (0:2). Die Talfahrt der Fußballer des SV Schlebusch setzt sich fort. Die Mannschaft von Trainer Stefan Müller musste sich am Sonntag dem Tabellenvierten aus Homburg-Nümbrecht geschlagen geben und rutscht damit in der Tabelle tiefer in die Gefahrenzone.