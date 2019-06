Judo : Kyra Brand holt Bronzemedaille bei Turnier in Venray

Langenfeld Die Veranstaltung ist definitiv eine Top-Adresse in Europa und an der 45. Auflage des Internationalen Turniers in Venray (Niederlande) nahmen jetzt mehr als 1800 Judoka in den verschiedenen Altersklassen teil.

Mittendrin: Kyra Brand vom Judo-Club Langenfeld (JCL), die in der Altersklasse U 18 eine starke Turnierleistung zeigte und bei der Heimfahrt den dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo im Gepäck hatte.