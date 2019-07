Judo : Kyra Brand holt bei Ruhr Games Gold für Langenfeld

Langenfeld Zwei Medaillen brachte der Judo-Club Langenfeld (JCL) von den 10. Offenen Stadtmeisterschaften der Altersklassen U 13, U 15, U 18 und Senioren in Dormagen mit (Gastgeber JC Nievenheim). Emma Langenfeld (U 13/Gewichtsklasse bis 33 Kilo) zeigte sehr viel Einsatz und gewann mit einer Ausnahme alle Kämpfe vorzeitig, denn sie verlor nur gegen die spätere Turniersiegerin und wurde schließlich Zweite.

Bei den Ruhr Games in Duisburg waren Kyra und Lara Brand für den JC Langenfeld in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo bei den Frauen U 18 am Start. Dort zeigte Kyra Brand ein optimales Turnier, das ihr später die Goldmedaille brachte. Nach einem Freilos in der ersten Runde gab es Erfolge über Sophie Vrchoticky (JC 66 Bottrop) und Ina Schild (JC Hennef). Im Finale bezwang die Langenfelderin dann Aurelia Hoeps (TSV Hertha Walheim).