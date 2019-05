Fußball : Kult-Coach macht Richrath heiß – und verliert

Langenfeld Der C-Kreisligist TuSpo II hatte im Aufstiegskampf prominenten Besuch. Alle fanden es auch ohne Happy End großartig.

In kurzen Abständen erklingen die schrillen Töne aus Hans Sarpeis Trillerpfeife. Die Pfiffe bedeuten jeweils zwei Spielern des C-Kreisligisten TuSpo Richrath II, zum Sprint anzusetzen. Die Fußballer sollen auf Betriebstemperatur kommen vor dem Entscheidungsspiel im Kampf um den Aufstieg gegen den Lokalrivalen VfB Langenfeld II. Spannender könnte die Ausgangsposition kaum sein: Als Tabellenzweiter werden die Richrather zum VfB reisen, der wie TuSpo und der Spitzenreiter TSV Aufderhöhe III 43 Punkte hat. Außerdem noch im Rennen: Osmanlispor Solingen und Genclerbirligi Opladen II mit jeweils 42 Zählern. Verlieren ist also verboten für Richrath. Und hier kommt Hans Sarpei ins Spiel.

Hans Sarpei ist ein ehemaliger Fußball-Profi mit ghanaischen Wurzeln und geboren am 28. Juni 1976 in Tema . Einige Jahre später kam er mit seiner Familie nach Deutschland und wuchs dann in Köln auf. Seine aktive Karriere begann bei Fortuna Köln , ehe er 2000 zum MSV Duisburg wechselte und sein erstes Länderspiel für Ghana absolvierte. Von 2001 bis 2007 stand er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und fand dann über Bayer Leverkusen zum FC Schalke 04. Nach dem Ende der Karriere erwarb Sarpei die Trainer-A-Lizenz und betätigte sich auch außerhalb des Fußballs (Let’s Dance). Seine Sendung „Hans Sarpei – das T steht für Coach“ hat Kultstatus, weil der Ex-Profi immer für einen guten Spruch zu haben ist.

Nach Richrath bringt ihn nun seine Fernsehsendung „Hans Sarpei – das T steht für Coach“. Das Prinzip: Der Ex-Profi übernimmt, unterstützt durch Comedian Marek Fis und den Youtuber Metehan Volkan, für einige Einheiten das Zepter bei einem unterklassigen Verein und bereitet die Amateure auf das anstehende Meisterschaftsspiel vor. Als eine von fünf Mannschaften aus rund 1000 Bewerbern wurde dafür auch die zweite Mannschaft des TuSpo Richrath auserwählt. Und so übt der C-Kreisligist nun an diesem kalt-nassen Abend unter Sarpeis Regie für die sportlich wichtigste Partie des Jahres.

„Bei so einem Spiel geht es nicht darum, wer die bessere Mannschaft ist. Entscheidend ist, wer heißer und williger ist. Wir gehen jedes Mal mit dem Ziel an die Sache heran, aus den Jungs das Beste herauszuholen. Das ist bei jeder Mannschaft unser Anspruch. Wir wollen die Jungs schon jetzt so heiß machen, dass sie es im Spiel dann abrufen werden“, sagt Sarpei. Auch Andi Barth, Produzent der Sendung und ehemaliger Landesliga-Fußballer, hofft in Richrath in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeitspanne etwas Positives bewirken zu können: „Wenn Trainer und Mannschaft bereit sind, die Sachen anzugehen, die noch nicht so gut klappen, dann kann sich tatsächlich langfristig etwas verändern. Wir haben teilweise noch Kontakt zu Mannschaften, die wir vor Jahren einmal betreut haben. Und kurzfristig ist es für viele natürlich eine Motivation, dass ein ehemaliger Profi und die Kameras dabei sind. Das macht häufig etwas aus.“