Fußball, Kreisliga A Remis im Spitzenspiel macht das Titelrennen spannend

(lhep) Fußball-Kreisliga A: 1. Spielvereinigung Solingen-Wald II – SSV Berghausen II 1:3 (0:2). Mit dem fünften Saisonsieg ist die Berghausener Zweite bis auf einen Punkt an das rettende Ufer herangekommen. Benedikt Bruser brachte die Gäste schon nach wenigen Sekunden in Front, Martin Czogalla erhöhte nach einer halben Stunde. Direkt zu Beginn des zweiten Abschnitts verkürzten die Klingenstädter, doch in der 53. Minute machten die Gäste mit dem Tor von Cedric Klein alles frühzeitig klar.