Fußball, Kreisliga A Solingen TuSpo Richrath nimmt wichtige Hürde

Fußball-Kreisliga A Solingen: SV Solingen 08/10 II – Genclerbirligi Opladen 2:4 (1:1). Wichtige Punkte auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt sammelten die Opladener. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres setzte sich das Team um Spielertrainer Mehmet Sezer beim Abstiegskandidaten durch und baute damit den Vorsprung auf die Gefahrenzone auf jetzt beruhigende sechs Zähler aus. Den frühen Rückstand nach etwas mehr als einer Viertelstunde glichen die Gäste recht schnell wieder aus. Sefa Ocakli erzielte in der 28. Minute das 1:1, in der 65. Minute gelang ihm der Führungstreffer, den Mustafa Uzun nur wenige Augenblicke später sogar zum 3:1 ausbaute. In der Nachspielzeit verkürzten die Klingenstädter zwar noch mal zum 2:3, doch Ocakli krönte seine Vorstellung mit dem dritten Treffer zum 4:2 im direkten Gegenzug.